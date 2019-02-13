У Православной церкви Украины отбирают храм в оккупированном Симферополе, если это случится, епархия прекратит существование на полуострове, - архиепископ ПЦУ Климент

Община Православной церкви Украины получила предписание оккупационных властей Крыма об "освобождении помещений" кафедрального собора святых Владимира и Ольги в Симферополе. Об этом рассказал архиепископ Климент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам архиепископа, до 20 февраля нужно подписать соглашение о передаче помещения местной власти и выселиться в течение 10 дней.

"Мы сегодня действительно дошли до такого состояния, когда церковь в Крыму может быть ликвидирована. Если будет ликвидирован центр, то соответственно эти восемь приходов, которые остались в сельской местности, также прекратят свою деятельность", – говорит архиепископ.

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Причиной такой ситуации стал отказ епархии зарегистрироваться на оккупированном полуострове по российскому законодательству. Как объясняет владыка, несмотря на обращение к украинской власти, верующие так и не получили четкого алгоритма, как это сделать, чтобы не попасть потом под преследование уже украинского законодательства за коллаборационизм.

Перевезти иконы и другие ценности из собора на материковую территорию Украины после закрытия собора также не получится, потому что законодательство запрещает перемещение культурных ценностей через границу, говорит архиепископ.

Епархия судится с оккупационной властью Крыма за свои храмы еще с 2015 года, когда у них отобрали церкви в Севастополе и в селе Перевальное Симферопольского района.

"Это был иск управления епархии против министерства обороны России. Мы проиграли все суды и вышли на финальную стадию, когда адвокаты и правозащитники подготовили все документы для Европейского суда по правам человека", – рассказывает архиепископ Климент.

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По словам Климента, ситуацию обещал взять под контроль президент Петр Порошенко. Но с тех пор ничего не изменилось. Если храм выселят из симферопольского собора, священник обещает приехать вместе с верующими под Администрацию президента на Банковую и объявить голодовку.