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13.02.19 13:16

У Православной церкви Украины отбирают храм в оккупированном Симферополе, если это случится, епархия прекратит существование на полуострове, - архиепископ ПЦУ Климент

Оккупационные власти Крыма выселяют ПЦУ из храма, потому что та отказалась регистрироваться по российским законам. Если епархия согласится на регистрацию, на материковой части Украины архиепископа Климента может ждать уголовная ответственность за коллаборационизм.

У Православной церкви Украины отбирают храм в оккупированном Симферополе, если это случится, епархия прекратит существование на полуострове, - архиепископ ПЦУ Климент

Община Православной церкви Украины получила предписание оккупационных властей Крыма об "освобождении помещений" кафедрального собора святых Владимира и Ольги в Симферополе. Об этом рассказал архиепископ Климент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам архиепископа, до 20 февраля нужно подписать соглашение о передаче помещения местной власти и выселиться в течение 10 дней.

"Мы сегодня действительно дошли до такого состояния, когда церковь в Крыму может быть ликвидирована. Если будет ликвидирован центр, то соответственно эти восемь приходов, которые остались в сельской местности, также прекратят свою деятельность", – говорит архиепископ.

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Причиной такой ситуации стал отказ епархии зарегистрироваться на оккупированном полуострове по российскому законодательству. Как объясняет владыка, несмотря на обращение к украинской власти, верующие так и не получили четкого алгоритма, как это сделать, чтобы не попасть потом под преследование уже украинского законодательства за коллаборационизм.

Перевезти иконы и другие ценности из собора на материковую территорию Украины после закрытия собора также не получится, потому что законодательство запрещает перемещение культурных ценностей через границу, говорит архиепископ.

Епархия судится с оккупационной властью Крыма за свои храмы еще с 2015 года, когда у них отобрали церкви в Севастополе и в селе Перевальное Симферопольского района.

"Это был иск управления епархии против министерства обороны России. Мы проиграли все суды и вышли на финальную стадию, когда адвокаты и правозащитники подготовили все документы для Европейского суда по правам человека", – рассказывает архиепископ Климент.

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По словам Климента, ситуацию обещал взять под контроль президент Петр Порошенко. Но с тех пор ничего не изменилось. Если храм выселят из симферопольского собора, священник обещает приехать вместе с верующими под Администрацию президента на Банковую и объявить голодовку.

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