В Украине необходимо внедрить унифицированный ритуал погребения военнослужащих, - Фриз. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Предложила создать рабочую группу для обсуждения алгоритма действий, который позволит урегулировать вопросы, связанные с церемониалом захоронения военнослужащих, ветеранов. Мы должны внедрить систему, которая будет предусматривать четкий механизм действий от порядка оповещения до захоронения. Этот вопрос для нас является приоритетным, поскольку у меня есть много обращений как от действующих военнослужащих, так и от ветеранов о необходимости процедурного урегулирования, которое бы соответствовало должному чествованию памяти наших воинов", - написала она.

Она отметила, что по словам сотрудника Украинского института национальной памяти Павла Падобеда проект церемониала для обсуждения уже прописан.

"Также обсуждался вопрос о необходимой унификации военных секторов на кладбищах. В первую очередь это касается кладбищ в Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях, на которых были захоронены военнослужащие, среди которых есть еще не идентифицированные на сегодня воины", - сообщила она.

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Кроме того Фриз добавила, что все участники встречи единодушно согласились с тем, что внедренный ритуал должен распространяться на всех защитников, отдавших жизнь защищая суверенитет и независимость Украины в разные времена.





Фото: Фриз/Facebook