НАБУ вызывает депутата-беглеца Онищенко для вручения обвинительного акта. ДОКУМЕНТ

Соответствующая повестка обнародована в газете "Урядовий кур'єр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В повестке говорится, что детектив Владимир Витковский вызывает подозреваемого Онищенко в НАБУ на 11 часов 16 февраля для вручения обвинительного акта в уголовном производстве.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро завершило досудебное расследование в отношении Онищенко.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

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По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу и в настоящее время находится в розыске.