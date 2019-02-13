Активисты добились, чтобы пропагандистский фильм "Т-34" производства РФ сняли с проката в Бостоне

Фильм собирались продемонстрировать в кинотеатре West Newton Cinema, специализирующемся на показе независимого кино и фестивальных фильмов. Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам активиста группы Arts Against Aggression Дмитрия Смелянского, он и его товарищи обратились к хозяину кинотеатра, узнав о запланированном показе из рекламы.

"Написали письмо хозяину кинотеатра Давиду Браманте и рассказали о фильме, кто его финансировал, кто продюсировал и кто рекламирует в США. Мы сообщили, что это не независимый фильм, не авторский взгляд на историю, а гламуризация войны и государственная милитаристская пропаганда в стиле "Можем повторить!" Он сказал, что ничего не знал об этом фильме и не уверен, что хочет его показывать".

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Смелянский написал пост в Фейсбуке и попросил тех, кому не безразлична репутация кинотеатра, позвонить или написать Давиду. Позднее с активистом связался хозяин кинотеатра. Он получил много звонков и писем от жителей района и решил отказаться от показа фильма, сообщил Смелянский.

Фильм "Т-34" рассказывает о том, как попавшие в немецкий концлагерь в годы Второй мировой войны советские военнослужащие сумели бежать из плена, захватив привезенный немцами с фронта новейший советский танк Т-34-85.

Среди продюсеров фильма – Никита Михалков, а также выходец из СССР бизнесмен Леонид Блаватник, имя которого фигурировало в скандале о возможном вмешательстве России в выборы американского президента. Блаватник делал крупные пожертвования в избирательный фонд Дональда Трампа. Подозревали, что он действовал по указанию Кремля.

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Показ фильма запланирован в нескольких городах США и Канады, в том числе в Торонто, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Майами. Информационную поддержку рекламной кампании оказывает российское посольство в США.