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13.02.19 15:02

Первое наказание за буллинг: суд оштрафовал на 850 грн мать школьницы, выложившей в сеть непристойные снимки сверстницы

Украинский суд впервые оштрафовал мать школьницы Бориспольской ООШ №7 за травлю ее дочкой другой ученицы.

Первое наказание за буллинг: суд оштрафовал на 850 грн мать школьницы, выложившей в сеть непристойные снимки сверстницы

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ.

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"Несовершеннолетняя, находясь в помещении Бориспольской ООШ №7 по адресу: г. Киев ул. Калмыкова 7, совершила буллинг, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, в отношении другой несовершеннолетней, что проявилось в освещении непристойных фото в сети "Инстаграм", в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей", - указано в решении суда.

На суде виновница свою вину признала и просила строго не наказывать. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Согласно закону, денежное наказание за подобное поведение несовершеннолетних несут их родители. Таким образом, с матери хулиганки взыскали штраф в размере 50 необлагаемых минимумов, который вместе с судебным сбором составил 1234 гривны 20 копеек.

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