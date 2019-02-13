Почти 70% украинцев готовы на компромиссы с РФ ради мира на Донбассе, но только 16% готовы на любые уступки, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт фонда.

Так, почти 70% граждан Украины соглашаются, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с Россией и пособниками оккупантов. Но только 16% считают, что эти компромиссы могут быть любыми. Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17%.

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Большинство обсуждаемых в публичном пространстве вариантов компромиссов украинцы считают неприемлемыми, свидетельствует опрос. В том числе это касается Минских договоренностей. Граждане Украины не хотят ни проведения выборов на условиях террористов, ни амнистии для участников боевых действий против ВСУ, ни формирования силовых органов ОРДЛО только из местных жителей. То же самое касается предоставления русскому языку статуса государственного и принятия закона о нейтральном статусе Украины.

Эффективными путями достижения мира украинцы считают международное давление на Россию (32%) и налаживание нормальной жизни на освобожденных территориях (30%).

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При этом результаты опроса в Донецкой и Луганской областях отличаются от результатов на остальной территории Украины. Так, жители подконтрольных территорий Донбасса легче воспринимают идею предоставления ОРДЛО "особого статуса", а русскому языку – статуса государственного. Независимыми государствами оккупированные территории хотели бы видеть только 1,7% жителей Донбасса, а административными единицами в составе РФ – 1,6%.

Главными источниками информации о событиях в Донбассе для жителей этого региона служат украинские телеканалы (63%), интернет-источники (47%), родственники, друзья и знакомые (41%) и социальные сети (29%). Российскими телеканалами пользуются 16% граждан, еще около 15% получают информацию из местной прессы.

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Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.