Кабмин увеличит квоты на иностранных работников

Соответствующее постановление, которым утверждены квоты иммиграции на 2019 год, правительство утвердило с двухдневной доработкой на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления Кабмин был намерен утвердить выдачу четырем иностранцам разрешения на иммиграцию в Украине в течение 2019 года по статье "высококвалифицированные специалисты и сотрудники, в которых остро нуждается экономика страны". В частности, три разрешения предназначены для Сумской, одно – для Полтавской областей.

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В свою очередь, председатель Совета федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник обратил внимание Кабмина на столь низкий показатель.

"Сегодня в мире идет борьба за трудовые ресурсы, квалифицированных работников. У нас устанавливается квота в четыре человека на всю Украину. Сумская и Полтавская область. Мы работали с Министерством социальной политики и МВД. Нас не услышали", – сказал он во время заседания.

Он обратился к Кабмину с просьбой внести изменения в постановление, чтобы позволить общему представительскому органу работодателей и профсоюзов подавать и согласовывать количество разрешений на работу для такой категории иностранных сотрудников.

"Но если это не подойдет – хотя бы по 10 (иностранных высококвалифицированных сотрудников. - Ред.) на регион", – добавил Д.Олейник.

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"Мы проделали некоторую работу и консультации по этому вопросу. Озвученные предложения я поддерживаю. Думаю, мы проведем, если будет нужно, второе заседание по данному вопросу и решим его", – сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Позицию работодателей поддержал также министр социальной политики Андрей Рева.

"Эту квоту нужно снять вообще", – сказал он.