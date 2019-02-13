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13.02.19 15:38

Грабители в Одессе вырвали у прохожего сумку с крупной суммой денег и побежали в сторону городского управления полиции, где их задержали

Пользователи в соцсетях шутят, что "на ловца и зверь бежит" и что "были бы они местные, бежали бы сразу в СИЗО".

Грабители в Одессе вырвали у прохожего сумку с крупной суммой денег и побежали в сторону городского управления полиции, где их задержали

О происшествии написала в Фейсбуке офицер Нацполиции Зоя Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в центре города Одессы среди белого дня двое лиц совершили разбойное нападение на мужчину – нанесли телесные повреждения, отобрали сумку с крупной суммой денег и стали убегать... но то ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли впопыхах совершили ошибку – неизвестно, но побежали они прям в сторону ГУНП", – написала офицер.

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По словам Мельник, у здания ГУНП преступников задержали полицейские. Одного из них поймали сотрудники уголовного розыска, а второго – сотрудники ювенальной превенции, ранее работавшие в уголовном розыске.

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