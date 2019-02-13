Россия может попытаться открыть в Европе второй фронт, - Помпео

Об этом во время посещения вместе с главой МИД РП Яцеком Чапутовичем батальонной боевой группы НАТО в городе Бемово Польское Варминско-Мазурского воеводства (северо-восток РП) заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы должны заботиться об увеличении оборонных возможностей НАТО, учитывая возможную российскую агрессию. Война на европейской земле и то, что происходит в Украине, открыли нам глаза на то, что россияне могут попытаться открыть второй фронт именно здесь", - заявил Помпео.

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Он подчеркнул, что НАТО должно сыграть важную роль по защите свободных народов Европы.

Госсекретарь США отметил, что у России есть значительные планы по обеспечению собственного доминирования в Европе и мире.

"В то же время мы - как США, так и западные демократии, - должны сделать все, что в наших силах, чтобы задержать такие атаки, как, например, агрессию в Украине, аннексию Крыма или ничем не спровоцированную атаку на украинские корабли в Черном море", - подчеркнул Помпео.

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Он отметил, что попытки России по дестабилизации Европы должны быть встречены решительным сопротивлением.

Одним из таких шагов он назвал присутствие НАТО на восточном фланге и реагирование по принципу: нападение на одну страну является нападением на весь Альянс.

По мнению Помпео, средства отпугивания России должны быть на первом плане стратегического мышления Запада.

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Госсекретарь США также выразил мнение, что страны НАТО должны следовать примеру Польши и увеличить расходы в своих бюджетах на оборону.