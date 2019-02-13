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13.02.19 16:15

Украина вышла из соглашения в рамках СНГ об экономической рабочей комиссии

Кабинет министров для Украины прекратил действие соглашения о создании Консультативной экономической рабочей комиссии при руководящих органах СНГ.

Украина вышла из соглашения в рамках СНГ об экономической рабочей комиссии

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, передает Цензор.НЕТ.

"13 февраля, Правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и для Украины прекратило действие соглашения, которым в 1992 году создавалась Консультативная экономическая рабочая комиссия при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ", - говорится в сообщении.

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По результатам общего анализа Минэкономразвития и МИД соответствующее соглашение потеряло свое практическое значение в 1992 году в связи с созданием Координационно-консультативного комитета СНГ, который прекратил свою деятельность в декабре 2000 года.

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