Судью Васалатия, выносившего приговор Януковичу, на полгода отстранили от работы

Решение об отстранении судьи Оболонского суда принял Константина Васалатия Высший совет правосудия, сообщает Цензор.НЕТ. Соответствующее решение опубликовано на сайте институции в среду, 13 февраля.

Сообщается, что Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь Васалатия к дисциплинарной ответственности, отстранив его от работы на полгода.

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Отмечается, что его также лишили права получать доплаты к должностному окладу судьи.

Кроме того, Васалатий обязательно должен побывать на курсе повышения квалификации по судейской этике и применению гражданского процессуального законодательства. А после его завершения – пройти оценивание и подтвердить, что он способен осуществлять правосудие в соответствующем суде.

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Причины отстранения судьи не сообщаются.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.