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13.02.19 16:20

Судью Васалатия, выносившего приговор Януковичу, на полгода отстранили от работы

Константин Васалатий входил в состав судейской коллегии по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича. Причины отстранения судьи от работы не сообщают.

Судью Васалатия, выносившего приговор Януковичу, на полгода отстранили от работы

Решение об отстранении судьи Оболонского суда принял Константина Васалатия Высший совет правосудия, сообщает Цензор.НЕТ. Соответствующее решение опубликовано на сайте институции в среду, 13 февраля.

Сообщается, что Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь Васалатия к дисциплинарной ответственности, отстранив его от работы на полгода.

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Отмечается, что его также лишили права получать доплаты к должностному окладу судьи.

Кроме того, Васалатий обязательно должен побывать на курсе повышения квалификации по судейской этике и применению гражданского процессуального законодательства. А после его завершения – пройти оценивание и подтвердить, что он способен осуществлять правосудие в соответствующем суде.

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Причины отстранения судьи не сообщаются.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

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