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13.02.19 16:22

Мангер в суде: Нападение на Гандзюк организовал генерал СБУ Доценко для дискредитации полиции. ВИДЕО

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, заявил, что нападение на нее заказал генерал СБУ Доценко.

Об этом он сказал на заседании Шевченковского райсуда Киева, передает Цензор.НЕТ.

Видео Vlad Krasinskiy

"Мне известно, что Екатерина Гандзюк сотрудничала с генералом СБУ Данило Доценко. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк чтобы дискредитировать правоохранительные органы", - сказал он.

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Мангер также заявил, что переживает за свою жизнь.

"Живым я следствию не нужен. Это все придумано, - отметил он. - Я официально заявляю, что не собираюсь покончить жизнь самоубийством и если со мной что-то случится, прошу считать это убийством".

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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