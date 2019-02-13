"Приятно удивлен, что депутаты из других фракций используют мои документы", - оппоблоковец Долженков о скандале с Мосийчуком

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ., прокомментировав информацию о том, что проект постановления депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука об ответственности за присвоение Ульяной Супрун полномочий министра здравоохранения якобы готовили на его компьютере.

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"Я и мои коллеги из Оппозиционного блока являются одними из немногих, кто голосовал против медицинской реформы в 2017 году (законопроект № 6327), поэтому поддерживаю любые законодательные инициативы всех фракций, депутатских групп и народных депутатов, направленные на отстранение от должности и привлечение к ответственности исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун и ее заместителя Линчевского Александра из-за беспрецедентной катастрофической ситуации в области здравоохранении, которая сложилась в Украине за последние два года, и заложниками которой стали все граждане Украины", - заявил нардеп.

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"Проект постановления по аналогичному вопросу был зарегистрирован нашим коллегой из Оппозиционного блока еще в прошлом году, поэтому эта тематика не является новой. При этом, хочу отметить, что в последние дни неоднократно в СМИ упоминается о моей причастности к подготовке проекта постановления № 10031, что не соответствует действительности, хотя приятно удивлен, что депутаты из других фракций используют мои документы в качестве базы для подготовки своих - это является свидетельством хорошего юридического качества подготавливаемых документов!" - резюмировал Долженков.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.