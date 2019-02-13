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13.02.19 16:37

На взятке 74,5 тыс. долл. задержаны 2 человека, обещавшие сохранение должности руководителя госпредприятия Минагрополитики, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи центрального аппарата ГБР задержали двух человек во время получения взятки за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

На взятке 74,5 тыс. долл. задержаны 2 человека, обещавшие сохранение должности руководителя госпредприятия Минагрополитики, - ГБР 01

Следствием установлено, что двое лиц за взятку 75,5 тыс. долл. пообещали договориться с должностными лицами Министерства аграрной политики и продовольствия Украины об оставлении на должности руководителя одного из подчиненных министерству государственных предприятий.

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Средства передавались частями, при получении последней части взятки в сумме 9 тыс. долл. злоумышленников задержали.

На взятке 74,5 тыс. долл. задержаны 2 человека, обещавшие сохранение должности руководителя госпредприятия Минагрополитики, - ГБР 02
На взятке 74,5 тыс. долл. задержаны 2 человека, обещавшие сохранение должности руководителя госпредприятия Минагрополитики, - ГБР 03

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В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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