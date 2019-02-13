Прокуратура открыла в Мукачево дело из-за поборов в детском саду

Городская прокуратура Мукачево в Закарпатской области внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения относительно незаконного сбора средств с родителей администрацией одного из детских садов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ведомства.

Как сообщает местное издание "Трибуна", в Мукачево возник скандал вокруг незаконных поборов в детсадах. Родители детей, посещающих детсады, начали жаловаться на поборы в Facebook-сообществе "Мукачево.Так". По их словам, администрация детсада регулярно требовала с них деньги на моющие средства и подарки воспитателям.

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Директор департамента образования и науки Закарпатской ОГА Анна Сопкова заявила журналистам, что сбор любых средств с родителей в детских садах и школах запрещен. Руководитель учреждения, в котором собирают средства, несет за это ответственность.

В прокуратуре обещают проверить изложенную в СМИ информацию и дать ей правовую оценку.

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Предварительно действия администрации детского сада квалифицировали по ч.1 ст.190 УК Украины – мошенничество.