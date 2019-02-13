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13.02.19 17:08

30 тыс. человек приехали из России на Донбасс с оружием, чтобы убивать. С точки зрения закона нас всех можно посадить, - террорист Прилепин

Российские наемники приезжали на оккупированный РФ Донбасс с оружием и убивали людей, на что Путин лично их благословил.

30 тыс. человек приехали из России на Донбасс с оружием, чтобы убивать. С точки зрения закона нас всех можно посадить, - террорист Прилепин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал российский террорист-писатель Захар Прилепин в интервью екатеринбургскому изданию 66.ru.

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"Я - ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие… И убивали людей. Мы все имели к этому отношение. С точки зрения закона нас всех можно посадить", - рассказал он.

Однако, как отметил террорист, по отношению к оккупантам на Донбассе российские законы не работают, а индульгенцию "добровольцам" выписал лично президент России Владимир Путин.

"Путин в самом начале сходил в храм и поставил свечку за ополченцев Донбасса", - сказал Прилепин.

"То есть царь сказал, что сажать не надо?" - уточнил журналист. "Я вам об этом и говорю", - подтвердил террорист.

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