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13.02.19 17:34

Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый. ИНФОГРАФИКА

Активисты "ЧЕСНО" проанализировали декларации о доходах кандидатов в президенты за 2017 год. Порошенко опережает всех с большим отрывом.

В списке самых богатых рейтинговых кандидатов в президенты на первом месте с большим отрывом – действующий глава государства Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЧЕСНО".

Порошенко задекларировал состояние в 839 млн грн. Следующий в этом списке – кандидат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

Наименее состоятельными оказались Андрей Садовый и Анатолий Гриценко.

Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый 01

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Если взглянуть на структуру денежных активов, то увидим, что значительная часть кандидатов хранит деньги наличными. Так, Мураев "кэшем" задекларировал около 99 млн грн. Петр Порошенко держит свое состояние в собственном банке – ПАО "Международный инвестиционный банк".

Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый 02

Если говорить только о полученных за год доходах, то на первом месте в этом рейтинге находится лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко – в основном из-за задекларированной им отчужденной недвижимости (15 млн грн).

Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый 03

Вместе десять перечисленных выше кандидатов задекларировали 138 компаний, в которых они являются конечными бенефициарами. Больше всего фирм имеет Петр Порошенко – 102, на втором месте – Владимир Зеленский, у которого 12 компаний.

Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый 04

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Среди 10 кандидатов фирмы за пределами Украины есть только у Порошенко и Зеленского. Зеленский владеет компаниями на Кипре, Британских Виргинских Островах, в Италии и Белизе. У Порошенко, кроме Украины, есть предприятия в таких странах, как Казахстан, Кипр, Гибралтар, Грузия, Польша, Британские Виргинские Острова, Литва, Российская Федерация, Беларусь, Нидерланды, Венгрия, Испания, Китай.

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