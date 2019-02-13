Чиновник Киевской ОГА направил на модернизацию частной недвижимости средства, выделенные ЕС для переселенцев, - НАБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: " 11 февраля 2019 обвинительный акт в отношении начальника Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации направлен в Печерский районный суд г. Киева.

Должностному лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Как выяснило следствие, обвиняемый, вместо того, чтобы направить средства, выделенные Европейским Союзом на обустройство социального жилья для внутренне перемещенных лиц, направил их на модернизацию частной недвижимости.

19 декабря 2018 должностному Киевской ОГА и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2018 года, после передачи дела из Бориспольской местной прокуратуры по подследственности.

В дальнейшем, в ходе досудебного расследования детективы инициировали проведение инвентаризации активов Службы по делам детей и семьи Киевской ОГА и приняли меры обеспечения, что позволило реально возместить ущерб на общую сумму более 7 млн ​​грн путем возврата имущества в коммунальную / государственную собственность".

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