Мангеру веры нет. На судебной скамье он может говорить все что угодно, - Маси Найем об обвинениях в адрес генерала СБУ Доценко

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Почему он сказал об этом только сейчас? Не когда на Катю напали, не когда она мучалась и даже не после того, как выступил с заявлением ее отец. Мангеру веры нет, сейчас, уже будучи в суде, он может говорить что угодно", - отметил Найем.
По его словам, если то, о чем говорит Мангер, все-таки окажется правдой, тогда сам глава Херсонского облсовета является соучастником преступления, поскольку до последнего держал в тайне важную информацию, о которой не мог не знать.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.