В Офисе крупных налогоплательщиков объяснили, за счет чего будут выполнять плановые показатели года

Об этом фискал рассказал в своем интервью интернет-изданию taxlink.ua, отвечая на вопрос корреспондента, как налоговики намерены выполнять плановые показатели при снижении числа проверок бизнеса.

Первое: экономический рост, который наблюдаем в последние годы. Второе: дальнейшая кампания по детенизации различных сфер экономики. Насколько она может быть успешной, видим по рынку труда. Третье: фактор, который зависит исключительно от нас, фискалов. Имею в виду разрушение схем по уклонению от налогообложения и борьбу с оптимизацией налогов",-- перечислил Коренюк.

Он подтверди, что количество предприятий, которые попадают в план-график проверок, неуклонно уменьшается год от года. Сейчас фискалы сосредотачиваются только на рисковых плательщиках.

"Скажем по Офису в этом году мы проверим только 103 предприятия, которые демонстрируют те или иные риски. Должен отметить, что ключевой принцип контрольно-проверочной работы Офиса крупных плательщиков (как и в целом в ГФС) - рискоориентированность. То есть - избирательность контроля на основе рисков неуплаты налогов. Предприятия, придерживающиеся политики прозрачного ведения бизнеса и имеющие высокую налоговую дисциплину, могут работать спокойно - их проверки обойдут",-- отметил руководитель Офиса крупных плательщиков.

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