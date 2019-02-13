Следствие ФСБ не разрешило отправить на лечение военнопленных моряков Эйдера, Артеменко и Сороку, - адвокат Бадамшин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу адвоката Сергея Бадамшина, следствие ФСБ отказало в удовлетворении ходатайства защиты о выдаче моряков в Украину или же в нейтральную страну для обследования и лечения, или в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, в которых возможно оказание надлежащей и соответствующей стандартам оказания медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москалькова подтвердила, что троим раненым украинским военнопленным морякам нужна медпомощь, - Денисова

"С другой стороны, наше требование не оставлено без внимания и со слов следователей "в настоящее время решается вопрос об обследовании раненных в гражданских медицинских учреждениях города Москвы".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова тоже "надеется, что данный вопрос будет решен положительно".

Вроде как согласиться им с защитой невозможно, но объективно понимают необходимость выполнения наших требований.

Надеюсь, что в ближайшее время раненые получат соответствующую и надлежащую медицинскую помощь.

Попутно следствие, всячески избегает и возвращает резолюцию ПАСЕ 2259 (2019) по пленным морякам под всеми надуманными предлогами. Выглядит это смешно, как отказ от подписи в протоколе стремящимся малолеткой. То есть ничего не значит. А Россия обязана выполнить содержащиеся в ней требования, в том числе требования Женевских конвенций", - отмечает адвокат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Московский суд оставил под арестом четырех украинских моряков: военнопленных пришли поддержать дипломаты стран ЕС и США. ФОТО

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также читайте: Троих раненых украинских военнопленных моряков дообследуют за пределами "Лефортово", - Карпачева

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Читайте: Следователи РФ предлагают пленным морякам свидания с родными в обмен на "нужные" показания, - адвокат Полозов