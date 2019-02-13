Суд по делу завода "Краян" внес в список свидетелей одесских общественных деятелей Кузаконя и Козьму

"13 февраля 2019 года с участием прокуроров САП в Малиновском районном суде Одессы состоялось очередное судебное заседание по делу Одесского городского головы и других лиц, которые обвиняются в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы САП.

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Во время судебного разбирательства были исследованы доказательства стороны обвинения.

На следующем заседании, в 10:00 14 февраля 2019 года, планируется начать допрос свидетелей.

Как отмечает корреспондент Укринформа, на судебном процессе вспыхнула острая полемика между прокурорами и адвокатами мэра Труханова и группы обвиняемых относительно привлечения к допросам одесских общественных деятелей - председателя Одесской организации Народного Руха Украины Михаила Кузаконя и редактора журнала "Общественное следствие" Григория Козьмы.

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В частности, прокурор САП Валентин Мусияка высказал ходатайство о допросе обоих как важных свидетелей со стороны обвинения, а представители стороны защиты настаивали, чтобы суд отказал в этом стороне обвинения.

Так же высказался обвиняемый Труханов: "Эти люди (Кузаконь и Козьма. - Ред.) являются ярыми оппозиционерами, которые могут превратить судебное заседание в фарс. Кузаконь заявил, что на него готовят покушение, и если это произойдет - он скажет, что я в этом виноват".

Заслушав позиции сторон, коллегия судей во главе с Сергеем Черевко решила внести Кузаконя и Козьму в список свидетелей, которых будут допрошены на одном из следующих заседаний суда.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.