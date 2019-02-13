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13.02.19 20:59

В 2019 году ВМС Украины пополнят 1 артиллерийский и два десантных катера, - Генштаб

Один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера будут приняты в состав Военно-морских сил ВСУ в течение 2019 года.

вмс,мбак

Об этом сообщил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ Вячеслав Демьяненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В состав Военно-морских сил приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров, в текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров", - сообщил Демьяненко на брифинге "Итоги реформирования ВСУ".

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По словам Демьяненко, продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", который будет оснащен ракетным комплексом "Нептун".

"США передали в ВМС ВСУ два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря", - рассказал представитель Генштаба.

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