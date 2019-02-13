Правительство разрешило Супрун частично исполнять обязанности министра, - Минздрав

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Минздрава, это распоряжение является консолидированным решением правительства, позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы ведомства.

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"Этот исключительный шаг Кабинета министров Украины является ответом на то, что работа МЗ Украины была заблокирована решением Окружного административного суда г. Киева.

Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинца, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время", - отмечают в министерстве.

В то же время, Окружной административный суд Киева до сих пор не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым было запрещено Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. 11 февраля судья сообщил, что ему требуется дополнительное время для принятия решения, потому что многие документы.

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Кроме того, на пятницу, 15 февраля, назначено рассмотрение иска народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у доктора Ульяны Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. Заседание состоится в 14:50 в Окружном административном суде Киева.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

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11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.