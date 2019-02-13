Ликвидирован пожар на рынке "Левобережный" в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре на рынке "Левобережный", что в Днепровском районе столицы, поступило в ГСЧС 13 февраля в 20:33. Как оказалось, горели 2 киоска на площади 100 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние помещения.

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Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар в 21:04 удалось локализовать на площади 100 кв. м и предотвратить распространение огня, а в 21:23 - ликвидировать.





На месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений ГСЧС.

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К счастью никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.