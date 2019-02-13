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13.02.19 22:58

Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство "ОХМАТДЕТ" и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава

В связи с тем, что определением суда от 5 февраля Ульяне Супрун запрещено "совершать любые действия направленные на выполнение полномочий министра здравоохранения Украины", а разъяснения суда не соответствует резолютивной части постановления - у нас заблокирована работа.

Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство "ОХМАТДЕТ" и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава

Об этом Супрун написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По ее информации:

"Блокировка полноценной работы МЗУ даже на несколько дней - это блокирование решений, большинство из которых напрямую касается здоровья и жизни граждан", - подчеркивается в сообщении.

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Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство ОХМАТДЕТ и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава 01

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Отметим, что Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун ограниченно исполнять обязанности министра. Она сообщила, что 14 февраля утром работа ведомства будет разблокирована.

"Завтра безотлагательно подпишу распределение вакцин и лекарств в регионы, отправление в зарубежные клиники 44 украинцев, продолжение строительства НДСБ "ОХМАТДЕТ" и другие решения, требующие немедленного утверждения. Но для полного восстановления работы МЗУ продолжим борьбу в суде", - написала Супрун в Facebook.

Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство ОХМАТДЕТ и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава 02

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Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

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