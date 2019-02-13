Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство "ОХМАТДЕТ" и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава

Об этом Супрун написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По ее информации:

390 тысяч доз вакцины УПК не развезены в регионы.

Лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями, такими как болезнь Гоше, мукополисахаридоз, муковисцидоз тоже застряли на складе.

Лекарства для антиретровирусной терапии людей с ВИЧ / СПИД застряли на складе.

Пациенты, принимающие отдельные препараты (лопинавир / ритонавир), уже под угрозой перерыва лечения.

Препараты для лечения туберкулеза не развезены.

Препарат для лечения рака молочной железы (тамоксифен) застрял на складе.

954 тысяч доз вакцины против полиомиелита (ОПВ) не развезены в регионы. Без оперативной организации доставки с марта может возникать дефицит вакцин.

Препараты для лечения рака щитовидной железы застряли на складе. Это особые лекарства, максимальный срок годности которых составляет 21 день. На сегодня остаточный срок годности составляет 13 дней.

6 тысяч лекарственных средств - в процессе перерегистрации, еще 7000 - в процессе регистрации. Уже более 150 препаратов завершили весь цикл проверки и ожидают решения, а 6 из них - требуют сверхсрочную регистрации. Среди них - лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гепатитом, раком, ишемической болезнью сердца и вакцина против менингококковой инфекции. Затягивание решения увеличивает риск, что отдельные лекарства исчезнут из аптек, а те, что останутся, вероятно, подорожают.

Стратегия развития медицинского образования не выносится на заседание правительства.

Под угрозой проведение экзамена для студентов-стоматологов.

Заблокировано строительство детской больницы "ОХМАТДЕТ", поскольку техническое задание на продолжение строительства и закупку оборудования не подписан.

Откладывается внедрение государственного контроля за ценами на лекарства из Нацперечня.

Под угрозой и те изменения, которые должны начаться в апреле и июле 2019 года: переход "Доступных лекарств" в НСЗУ и отработка нового механизма оплаты в стационарах Полтавской области в апреле, старт программы "Бесплатная диагностика" в июле, внедрение электронных карт, рецептов.

"Блокировка полноценной работы МЗУ даже на несколько дней - это блокирование решений, большинство из которых напрямую касается здоровья и жизни граждан", - подчеркивается в сообщении.

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Отметим, что Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун ограниченно исполнять обязанности министра. Она сообщила, что 14 февраля утром работа ведомства будет разблокирована.

"Завтра безотлагательно подпишу распределение вакцин и лекарств в регионы, отправление в зарубежные клиники 44 украинцев, продолжение строительства НДСБ "ОХМАТДЕТ" и другие решения, требующие немедленного утверждения. Но для полного восстановления работы МЗУ продолжим борьбу в суде", - написала Супрун в Facebook.

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Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

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