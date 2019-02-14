Отстранение Супрун: в Окружном админсуде Киева призвали власти работать в рамках действующего законодательства

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Окружного административного суда Киева.

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"Заканчивая прошлую неделю с обвинений суда в вынесении необоснованных решений, начиная нынешнюю неделя с попыток оказать давление на суд, сегодня Кабинет министров Украины все же совершил шаг к конструктивному решению ситуации вокруг полномочий и.о. министра здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

Кабинет министров Украины принял решение, которым Ульяну Супрун обязывает до назначения министра здравоохранения обеспечить выполнение обязанностей главы ведомства в установленном законом порядке.

"При этом, подобно тому как и суд в своем определении, Кабинет министров Украины указал, что У. Супрун осуществляет полномочия министра, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабинета министров Украины, определенных постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2003 № 1096 "О порядке выполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия", - сообщают в суде.

Отмечается, что эти действия КМУ "являются свидетельством фактического признания тех обстоятельств, которые были изложены в постановлении об обеспечении иска".

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"Совершенно очевидно, что судебный контроль за исполнительной властью крайне необходим. И такой контроль является действенным там, где субъекты властных полномочий желают работать в рамках действующего законодательства", - резюмируют в суде.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

13 февраля Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун ограниченно исполнять обязанности министра. Она сообщила, что 14 февраля утром работа ведомства будет разблокирована.

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