Черниговский райсуд 14 февраля приступит к рассмотрению дела по обвинению Савченко и Рубана

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", указанных лиц обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), частью первой статьи 14, частью второй статьи 28, частью первой статьи 109, частью первой статьи 14, частью второй статьи 28, статьи 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), частью первой статьи 14, частью третьей статьи 258 (террористический акт), частью первой статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), частью второй статьи 28, частью первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины Украины.

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Подготовительное судебное заседание назначено на 14 февраля 2019 года в 12:00 в помещении Черниговского районного суда Черниговской области по адресу: г. Чернигов, ул. Хлебопекарная, 4.

Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

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22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку. В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. 14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

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По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. 9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана без права залога.

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.