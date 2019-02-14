Двое рабочих погибли на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Происшествие произошло 13 февраля. В 11:38 диспетчер ЧАО "Сухая Балка" вызвал горноспасателей для ликвидации аварии на шахте по типу "несчастный случай".
"По прибытии на место происшествия спасателями было обнаружено, что двое пострадавших находятся в вырубке между этажами в условиях ограниченного пространства без признаков жизни", - говорится в сообщении.
С помощью горноспасательного оснащения тела работников шахты были доставлены на поверхность. Причины несчастного случая установит экспертная комиссия.