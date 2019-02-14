Основополагающие решения по "Северному потоку-2" уже приняты, проект нельзя повернуть назад, - преемница Меркель Крамп-Карренбауэр

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом она сообщила в интервью изданию Internationale Politik, опубликованном в среду, 13 февраля.

"Северный поток - 2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад", - напомнила Крамп-Карренбауэр

По словам председателя ХДС, стоит признать, что проект "Северный поток - 2", который был инициирован еще при другом правительстве ФРГ, уже не остановить.

Крамп-Карренбауэр также отметила, что Германия поддерживала экономические отношения с Москвой даже в пиковый период холодной войны, и они были стабильными.

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"Вопрос о том, не делает ли Германия себя слишком зависимой от российского газа, оправдан, - признала в то же время она. - Сейчас мы строим и СПГ-терминалы - возможно, для американского сжиженного газа".

"Таким образом, я думаю, что опасность такой зависимости не очень велика", - подчеркнула председатель ХДС.

В свою очередь, Аннегрет Крамп-Карренбауэр подвегла критике угрозы со стороны США о введении санкций из-за строительства газопровода.

"Угрозы санкциями - не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно.

Но Вашингтону следует услышать ответ Германии: мы занимаемся диверсификацией, у нас есть и другие источники поставок", - заявила глава ХДС.

Политик также подчеркнула, что в вопросе строительства "Северного потока - 2" Берлин будет учитывать интересы "своих европейских соседей".

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.