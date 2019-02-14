Мэр Нью-Йорка Блумберг потратит $500 млн на борьбу с Трампом, - Politico

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что М.Блумберг пока не объявил о своем участии в демократических праймериз. Если он примет такое решение, то анонсированные средства пойдут на его кампанию во время первичных выборов 2020 года.

Подчеркивается, что это на $175 млн больше средств, потраченных на всю предвыборную кампанию Д.Трампа в 2016 году.

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В случае, если М.Блумберг откажется от борьбы за президентство, $500 млн будут потрачены на проведение беспрецедентной информационной кампании в поддержку кандидата от Демократической партии.

"Этого хватит нам на несколько первых месяцев. Майк потратил $100 млн на свои прошлые выборы в Нью-Йорке. И вы можете посчитать... Нью-Йорк - это 3% всего населения страны", - отметил в беседе с изданием Кевин Шики, главный советник бывшего мэра Нью-Йорка.