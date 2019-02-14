Окружной админсуд Киева удовлетворил 62% исков уволенных чиновников о восстановлении их в должности, - глава суда Вовк

Об этом сказал глава Окружного админсуда Павел Вовк в интервью "Украинским новостям", передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева удовлетворяет, согласно статистике, в год около 60% исков. А конкретно по категории дел "увольнение с публичной службы" такой показатель составляет 62%", - сообщил он.

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В частности, за 2018 год из 378 дел удовлетворены иски по 235 делам.

При этом Вовк подчеркнул, что преимущественно органы власти выполняют решения суда о восстановлении уволенных чиновников. Этот процесс блокируется "исключительно в единичных случаях в отношении топ-чиновников".

Напомним, в 2018 году Окружной админсуд Киева восстановил в должности экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и экс-главу Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. Приступить к обязанностям восстановленным чиновникам не удалось, однако они получили компенсации зарплаты за время "вынужденного прогула" в период судебных разбирательств в связи с увольнением.

Кроме того, среди скандальных решений суда - восстановление в должности отстраненного ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой, а также отстранение от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун.