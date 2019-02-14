У Гандзюк были определенные конфликты с полицией Херсона, - мэр Николаенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил херсонский городской голова Владимир Николаенко.

"Ничего не знаю о конфликтах СБУ в Херсонской области и Нацполиции. Я знаю, что у Кати были конфликты с полицией, и она их обвиняла. Именно по ее инициативе я написал письмо в ГПУ, и большинство депутатов городского совета поддержали передачу этого дела на подследственность СБУ ... Это был определенный конфликт именно Екатерины с нашими полицейскими и ее инициатива о передаче дела в СБУ", - заявил Николаенко.

Он также прокомментировал заявление подозреваемого в убийстве Гандзюк Владислава Мангера, который ранее сообщил о якобы сотрудничестве активистки со Службой безопасности Украины.

"Для меня это было даже обидно слышать. Мне кажется, что Владислав Николаевич, видимо, послушал своих юристов и ту систему защиты он осуществляет сегодня - надо не обвинять кого-то, а защищать свое имя. Что касается Екатерины, она была человеком совершенно неуправляемым", - сообщил городской глава.

Николаенко отметил, что Гандзюк было невозможно указывать, что ей необходимо делать. По словам мэра Херсона, "она была искренним человеком, не воспринимала ни дураков, ни фальши".

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"Что касается СБУ, я лично знаю господина Доценко, возможно не так хорошо, несколько раз встречались. И я искренне убежден, что это настоящий патриот Украины. Ни на одной встрече мы не обсуждали политические вопросы. Мне кажется, что это просто желание перевести в политическую плоскость это дело. Автомобили с лесом в направлении морского порта или через Херсон сегодня не двигаются. Видимо, выжидают", - добавил Николаенко.

Ранее Мангер заявил, что убийство Гандзюк организовал генерал СБУ Даниил Доценко. В Службе безопасности Украины заявление Мангера назвали абсурдным.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.