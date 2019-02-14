Со вчерашнего дня замечаю, что за мной следят люди, - адвокаты Мангера заявили о слежке и прослушке их телефонов

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Адвокат Мангера Андрей Левковец заявил, что за ним и его коллегами следит СБУ.
"Со вчерашнего дня замечаю, что за мной следят люди", - отметил адвокат.
"Я замечаю за собой слежку. И есть основания считать, что наши телефоны прослушиваются", - добавил он.
Он также отметил, что были созданы "клоны сим-карточек чтобы совершить преступление против защитников", поэтому адвокаты просили суд запретить СБУ и ГПУ следить за ними.
Также адвокаты ходатайствуют о перенесении заседания, чтобы они могли обратиться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями о слежке и прослушке.
Прокурор заявляют, что адвокаты безосновательно обвиняют правоохранительные органы в слежке. И просят суд не удовлетворят ходатайство.
Судья решил удовлетворить ходатайство частично. Таким образом просит после заседания направить заявления адвокатов в полицию.
Адвокат Глоба заявил, что некие люди просили их также отказаться от дела.