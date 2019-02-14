Для России неожиданность то, что о Крыме еще говорят, - Ирина Геращенко

Оккупация Крыма Россией остается в повестке дня правительств стран мира и международных организаций, и это большая неожиданность для России. Такое мнение высказала в интервью изданию Слово и дело первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, пока нет ни одной площадки, на которой Россию можно было бы заставить говорить о Крыме, отметила она. "В нормандском формате звучали попытки говорить о Крыме. Путин категорически это отметает… К сожалению, мы видим, что сегодня это не только вопрос Украины, это вопрос, если честно, мягкотелости мира, который позволяет России воровать", - считает Геращенко.

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Она напомнила, что сразу после аннексии Запад не ввел против страны-агрессора серьезных санкций, что позволило ее лидеру Владимиру Путину продвинуться в Донбасс.

Первый вице-спикер считает, что сейчас Украине удастся привлечь к вопросу оккупации полуострова больше внимания – "в контексте тех провокации и той эскалации, которая сегодня происходит в Керченском проливе и в Азове". Она подчеркнула, что Украина будет настаивать на "азовском" пакете акций.

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Необходимым условием возвращения Крыма является освобождение Донбасса, убеждена Геращенко.