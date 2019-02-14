ГБР откроет дело в отношении Супрун за вмешательство в работу суда

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Цензор.НЕТ.

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"Печерский районный суд Киева своим постановлением обязал уполномоченных должностных лиц Государственного бюро расследований внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун", - сообщает издание.

Отмечается, что данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Часть 2 этой статьи предусматривает те же действия, совершенные с использованием служебного положения.

Санкция ч. 2 ст. 376 УКУ предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.