Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМИС.
При этом следует отметить, что Владимир Зеленский еще дальше оторвался от конкурентов по предвыборной гонке. Среди тех украинцев, кто определился, за кого голосовать, шоумену отдают предпочтение 26,9% респондентов.
Следом за Зеленским идет Петр Порошенко, который в этот раз ненамного опережает Юлию Тимошенко. У него 17,7%, тогда как у Юлии Владимировны - 15,8%.
На четвертом месте по-прежнему находится Юрий Бойко, который держится на уровне около 10 процентов. Гриценко, который ранее входил в пятерку лидеров, заметно просел и вместе с Ляшко имеет по 6 с лишним процентов.
При этом, в гипотетическом втором туре выборов Зеленский с огромным отрывом обходит как Порошенко, так и Тимошенко
Примечательно и то, что среди причин, по которым люди хотят голосовать за Зеленского, называется его характеристика как человека не из существующей системы и независимого от олигархов.
Впрочем, большинство респондентов (17,8%) считают, что больше шансов выиграть выборы имеет действующий Президент Порошенко. Чуть меньше людей (16,8%) верят, что победа достанется лидеру "Батькивщины".
Опрос проводился с 31 января по 10 февраля среди 2007 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 3,3%.