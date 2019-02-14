Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМИС.

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При этом следует отметить, что Владимир Зеленский еще дальше оторвался от конкурентов по предвыборной гонке. Среди тех украинцев, кто определился, за кого голосовать, шоумену отдают предпочтение 26,9% респондентов.

Следом за Зеленским идет Петр Порошенко, который в этот раз ненамного опережает Юлию Тимошенко. У него 17,7%, тогда как у Юлии Владимировны - 15,8%.

На четвертом месте по-прежнему находится Юрий Бойко, который держится на уровне около 10 процентов. Гриценко, который ранее входил в пятерку лидеров, заметно просел и вместе с Ляшко имеет по 6 с лишним процентов.

При этом, в гипотетическом втором туре выборов Зеленский с огромным отрывом обходит как Порошенко, так и Тимошенко

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Примечательно и то, что среди причин, по которым люди хотят голосовать за Зеленского, называется его характеристика как человека не из существующей системы и независимого от олигархов.

Впрочем, большинство респондентов (17,8%) считают, что больше шансов выиграть выборы имеет действующий Президент Порошенко. Чуть меньше людей (16,8%) верят, что победа достанется лидеру "Батькивщины".

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Опрос проводился с 31 января по 10 февраля среди 2007 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 3,3%.