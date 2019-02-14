Из-за участившихся краж оружия и боеприпасов в оккупационные войска РФ запретили брать ранее судимых лиц, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

"Комиссиями высших штабов ВС РФ при работе в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК установлен рост с начала с. г. в подчиненных подразделениях преступлений, связанных прежде всего с хищением военного имущества, оружия и боеприпасов. С целью снижения уровня правонарушений среди личного состава, командующим 1 и 2 АК отдано распоряжение об отмене ранее предоставленных военным комиссариатам разрешений на набор граждан, имеющих судимость. Также введен запрет повторного заключения контрактов с военнослужащими, которые были ранее уволенные с военной службы в связи с нарушениями выполнения условий контрактов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диверсионная группа ВС РФ подорвалась на своих же минах при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск на Донбассе, - ГУР

Кроме того, по данным украинской разведки, командование оккупационных войск обязало командиров соединений и частей 1 и 2 АК увольнять российских наемников, которые отказались сдавать военные билеты и паспорта РФ с целью сокрытия участия российских граждан в вооруженном конфликте на Востоке Украины.