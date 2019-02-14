У РФ больше нет рычагов влияния, чтобы ставить украинцев на колени. Нет и никогда не будет, - Порошенко

Об этом он сказал в Харькове на торжественном заседании по случаю 85-летия АО "Турбоатом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наша амбициозная цель, цель моей команды - превратить Украину в регионального лидера, которую будут считать во всем мире неотъемлемой составляющей европейской цивилизации и краеугольным элементом европейской безопасности... Возобновление экономического роста открывает возможности для превращения Украины в государство - регионального лидера, государство, где украинцы живут в безопасности и достатке", - заявил Президент.

По его словам, на сегодня четко определены приоритеты и делаются акценты на тех секторах экономики, в которых Украина может выйти на лидерские позиции.

В первую очередь это агропромышленный сектор экономики, отметил Президент, ведь Украина - это аграрная страна, а население мира растет ежегодно на 80-90 млн человек, которых нужно обеспечивать продукцией. В этом контексте Порошенко напомнил, что в прошлом году в Украине благодаря инвестициям и современным технологиям был собран рекордный урожай - 70 млн тонн зерна.

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Кроме этого, подчеркнул Президент, секторами, где Украина может занять лидирующие позиции, является развитие IT-технологий, индустриализация и развитие современной промышленности, инфраструктурные проекты и логистика и развитие туризма.

"Эти направления станут точками прорыва, обеспечат и подтолкнут нас вперед, а инвестиции в эти сферы принесут средства для того, чтобы создать высокооплачиваемые рабочие места, значительно повысить уровень жизни людей", - подчеркнул Порошенко.

При этом он отметил, что его личная задача, чтобы экономический рост каждый украинец ощутил на собственном кармане.

Он также напомнил, что доля ЕС в структуре экспорта Украины составляет сегодня уже 42,6%. Доля же экспорта товаров в Россию была 33%, сегодня 7,7 %.

"И больше уже у России нет рычагов влияния, чтобы ставить украинцев на колени, нет и никогда не будет", - сказал Президент.