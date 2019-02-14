Необходимо увеличить интенсивность сотрудничества с Украиной по обеспечению ее стремлений войти в состав НАТО, - Столтенберг

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, об этом он сказал во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в рамках диалога генеральный секретарь НАТО выразил настрой на увеличение интенсивности и улучшение динамики сотрудничества с Украиной относительно обеспечения дальнейшего устремления Украины войти в состав Альянса, а также отметил необходимость возобновления работы Комиссии Украина-НАТО.

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Также сегодня Полторак встретился с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Сейджжаном. Канадский министр пригласил Полторака принять участие в Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Торонто.

"Мы всегда будем готовы рассматривать любые возможности, чтобы помочь Украине в ее отстаивании независимости и территориальной целостности. Наша страна, мощная украинская диаспора в Канаде всегда воспринимает чрезвычайно серьезно все вызовы, стоящие перед Украиной, и поддерживает народ Украины", - сказал он.