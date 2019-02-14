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14.02.19 15:25

В России запускают в серийное производство новейший танк Т-14 "Армата"

Первая партия из 12 танков Т-14 на базе платформы "Армата" поступит в распоряжение ВС РФ уже до конца текущего года.

В России запускают в серийное производство новейший танк Т-14 "Армата"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ. Утверждается, что 9 мая новые Т-14 "Армата" примут участие в военном параде на Красной площади в ,после чего начнут распределяться по воинским частям.

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Российская "Армата" представляет собой универсальную гусеничную платформу, на которой, помимо танков, может быть изготовлен еще ряд боевых машин. Сообщается, что кроме Т-14 российские войска получат еще 4 бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ Т-16, выполненные на базе этой же гусеничной платформы.

По информации российских СМИ, от ранее представленных опытных машин серийные Т-14 отличаются наличием ряда новых узлов и агрегатов. Главное новшество танка - необитаемая башня. В "Армате" экипаж управляет орудием дистанционно, находясь в изолированной бронированной капсуле, которая расположена в корпусе танка. Капсула позволяет сохранить жизнь экипажа, делая танк более живучим на поле боя. 

В России запускают в серийное производство новейший танк Т-14 Армата 01

Известно, что на "Армате" стоит новый дизельный двигатель мощностью 1,5 тыс. л.с. Огневую мощь танка обеспечивает 125-мм пушка 2А82. Разработчики заявляют, что она превосходит все существующие танковые орудия в 1,2 раза. Машина также оснащена комплексом активной защиты "Афганит", который в автоматическом режиме способен уничтожать противотанковые средства.

Все эти качества, по замыслу конструкторов, должны обеспечить новейшему российскому танку преимущество над американским танком Abrams, французским Leclerc и немецким Leopard 2.

Напомним, что в 2015 году при подготовке к параду на Красной площади, один из танков "Армата" заглох. Спустя несколько месяцев после этого события БМП Т-15, созданная на базе платформы "Армата" загорелась во время транспортировки в Нижний Тагил.

А летом 2018 года российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что сейчас нет необходимости оснащать армию РФ большим количеством такой техники, как "Армата", поскольку последние версии танков Т-72 и без того имеют высокую эффективность.

В то же время, бойцы ВСУ на Донбассе уже научились эффективно использовать современные украинские противотанковые ракетные комплексы.

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