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14.02.19 15:38

Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев

Правоохранители объявили подозрение четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева.

Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев

Об этом сообщает глава Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района г. Киев объявлены подозрения по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Следствие по остальным присутствующим там радикально настроенным молодым людям продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона. Национальная полиция является аполитичной и всегда будет оставаться на принципах законности и верховенства права. Полиция будет действовать так, как того требует закон, - обеспечивать безопасность граждан", - рассказал он.

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Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев 01

Напомним, 12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

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