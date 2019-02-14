300 тысяч долларов на британском счету Насирова арестованы судом

Это решение суд принял 14 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

Установлено, что Насиров по меньшей мере в течение 3 лет держал средства в сумме 297 730 долларов США на счету в финансовом учреждении на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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Эти деньги не были отображены ни в одной из деклараций Насирова в ту пору, когда он был госслужащим. Сведения о них появились только в его декларации кандидата в президенты Украины. Декларация была подана, когда Насиров уже знал, что следователи обнаружили эти деньги.

Сам бывший глава ГФС утверждает, что компания, на счету которой лежат арестованные средства – брокерская, а значит, не является ни финансовым, ни банковским учреждением.

"Это не банковский счет, не счет в финансовом учреждении. Это договор с компанией, заключенный до 2015 года, по этому договору были уплачены средства. Есть расчетный счет, но он не относится к финансовым счетам или с денежными средствами", – пояснил Насиров. "Договор заключен еще там до моей публичной деятельности", – уточнил он.

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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре арест средств считают правомерным.

"Применять дефиниции украинского законодательства к британским субъектам хозяйствования в данном случае я не вижу оснований. Великобритании виднее, как называются их учреждения. Нас проинформировали, что этот счет находится в финансовом учреждении, так что оснований утверждать другое у нас нет", – заявил прокурор САП Андрей Перов.

Напомним, Роман Насиров возглавил ГФС Украины с 5 мая 2015 года. Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

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3 марта 2017 Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

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В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

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13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко". Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет.

11 декабря 2018 года стало известно, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.

Пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина заявляла, что даже если Насиров и явится на работу, то в помещение ГФС его не пустят.

По мнению секретаря оборонного комитета ВР, нардепа Ивана Винника, даже при оптимистичном сценарии у Насирова нет шансов восстановиться в должности главы Государственной фискальной службы.

16 января 2019 года Насиров подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты.