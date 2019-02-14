Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.02.19 15:58

300 тысяч долларов на британском счету Насирова арестованы судом

Шевченковский суд столицы арестовал почти 300 тысяч долларов США на британском счете бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

300 тысяч долларов на британском счету Насирова арестованы судом

Это решение суд принял 14 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

Установлено, что Насиров по меньшей мере в течение 3 лет держал средства в сумме 297 730 долларов США на счету в финансовом учреждении на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Шахов облил водой Насирова в эфире одного из каналов. ВИДЕО

Эти деньги не были отображены ни в одной из деклараций Насирова в ту пору, когда он был госслужащим. Сведения о них появились только в его декларации кандидата в президенты Украины. Декларация была подана, когда Насиров уже знал, что следователи обнаружили эти деньги.

Сам бывший глава ГФС утверждает, что компания, на счету которой лежат арестованные средства – брокерская, а значит, не является ни финансовым, ни банковским учреждением.

"Это не банковский счет, не счет в финансовом учреждении. Это договор с компанией, заключенный до 2015 года, по этому договору были уплачены средства. Есть расчетный счет, но он не относится к финансовым счетам или с денежными средствами", – пояснил Насиров. "Договор заключен еще там до моей публичной деятельности", – уточнил он.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин подал апелляцию на восстановление Насирова в должности главы ГФС

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре арест средств считают правомерным.

"Применять дефиниции украинского законодательства к британским субъектам хозяйствования в данном случае я не вижу оснований. Великобритании виднее, как называются их учреждения. Нас проинформировали, что этот счет находится в финансовом учреждении, так что оснований утверждать другое у нас нет", – заявил прокурор САП Андрей Перов.

Напомним, Роман Насиров возглавил ГФС Украины с 5 мая 2015 года. Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Также читайте: Судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства, - посольство США о восстановлении Насирова

3 марта 2017 Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Никакой госизмены или разглашения конфиденциальной информации", - журналисты ответили Насирову. ДОКУМЕНТ

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Приступлю к обязанностям и буду работать", - Насиров намерен вернуться на должность главы ГФС. ВИДЕО

13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко". Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет.

11 декабря 2018 года стало известно, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.

Пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина заявляла, что даже если Насиров и явится на работу, то в помещение ГФС его не пустят.

По мнению секретаря оборонного комитета ВР, нардепа Ивана Винника, даже при оптимистичном сценарии у Насирова нет шансов восстановиться в должности главы Государственной фискальной службы.

16 января 2019 года Насиров подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100