Российские спецслужбы готовят поджоги храмов Московского патриархата в Украине, - постпред при ОБСЕ Прокопчук

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук со ссылкой на данные украинских компетентных органов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Среди многочисленных принципов и обязательств ОБСЕ, которые Россия грубо нарушила и продолжает грубо нарушать, есть также обязательство воздерживаться от поддержки террористической и подрывной деятельности на территориях других государств-участников. Украинским компетентным органам стало известно, что российские спецслужбы, в том числе те, которые находятся в оккупированных районах Донбасса, начали процесс вербовки украинских граждан для проведения поджогов религиозных объектов, используемых приходами Московского патриархата в Украине", - сказал Прокопчук.

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Прокопчук добавил, что российские спецслужбы предоставляют конкретные инструкции для проведения таких поджогов, а также существенное финансовое вознаграждение.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить свои мероприятия, направленные на дестабилизацию Украины, в том числе и в религиозной сфере", - подчеркнул Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.