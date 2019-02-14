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14.02.19 16:18

Мосийчук доволен решением суда вернуть Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения

Депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, хлопотавший об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от должности на время суда, заявил, что доволен решением о возвращении ей полномочий.

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Об этом нардеп заявил в комментарии "Громадському", сообщает Цензор.НЕТ.

"Меня полностью удовлетворяет", – сказал Мосийчук о решении судьи.

Он отметил, что суд полностью отклонил аргументы Супрун и правительства, когда принимал решение, и отменил решение по собственной инициативе. Зато к аргументам Мосийчука суд, по его мнению, прислушался.

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"Все мои аргументы приняты, все аргументы Супрун и правительства отклонены, но постановление отменено, так как в нем нет необходимости", – сказал Мосийчук.

Он отметил, что требовал запретить Супрун быть членом Кабмина и реализовывать государственную политику в сфере здравоохранения. А поскольку правительство еще 13 февраля приняло распоряжение, согласно которому Супрун не может осуществлять эти полномочия, то в его заявлении о ее отстранении не было необходимости. Ведь его фактические требования удовлетворили.

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Напомним, принятое 13 февраля решение Кабинета министров позволяет Супрун, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Впрочем, она не может выполнять полномочия министра как члена правительства.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.

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