В оккупированный Крым по приглашению захватчиков приедут сирийский диктатор Асад и скандальная лидер французских праворадикалов Ле Пен

На "Ялтинский экономический форум", который в конце апреля планируют провести оккупационные власти Крыма, приедут сирийский диктатор Башар Асад и лидер французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом 14 февраля заявил сопредседатель фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Сергей Валерьевич Аксенов сделал ему (Асаду, – ред.) предложение, когда мы там (в Сирии, – ред.) были, и получили подтверждение о его визите", – цитирует Назарова оккупационная пресса полуострова.

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По словам Назарова, организаторы планируют, что на "форум" в Ялте прибудет более трех тысяч участников более чем из 100 стран мира. Ожидаются представители около 30 африканских стран.

Пресс-службы Асада и Ле Пен пока не комментировали заявление Назарова о возможном приезде в Крым.

Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в оккупированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

МИД Украины ранее заявлял, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных.

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