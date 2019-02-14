НАТО в этом году серьезно активизирует военное присутствие в Черном море, - Полторак

Североатлантический Альянс в этом году значительно активизирует военное присутствие в Черном море. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в штаб-квартире НАТО, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Каждый месяц будут осуществляться заходы кораблей как постоянных морских группировок НАТО, так и ключевых союзников", - отметил Полторак.

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По его словам, "НАТО жестко требует от России освободить наших пленных моряков и корабли, захваченные РФ".

"Свобода судоходства на основе международного права нарушена Россией и представляет угрозу безопасности всего Азово-Черноморского региона", - подчеркнул министр обороны.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.