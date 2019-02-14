Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер скрывал дивиденды в должности главы облсовета Херсонщины, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания суда сообщила сторона обвинения.

"По данным прокуратуры, содержащиеся в ходатайстве, в 2005-2016 годах Мангер был владельцем коммерческих структур от которых получал дивиденды. Возглавив облсовет, он скрывал свою причастность к этим структурам и продолжал получать дивиденды, что позволило ему приобрести дом в Вене", - говорится в сообщении прокуратуры.

В свою очередь, адвокаты подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера заявили, что в материалах дела указаны предприятия, которые никогда не принадлежали ему.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.