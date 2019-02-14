Повышение уровня прозрачности закупок по государственному оборонному заказу позволит усилить обороноспособность государства, - Турчинов

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, выступая на заседании круглого стола "Проблемные вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины. Повышение уровня прозрачности закупок по государственному оборонному заказу", - сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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В мероприятии под председательством Секретаря СНБО Украины приняли участие представители Аппарата СНБО Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Администрации Президента Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министерства финансов Украины, фонда государственного имущества Украины, государственного концерна "Укроборонпром", Национального института стратегических исследований, ГС "Лиги оборонных предприятий", Центра исследований армии, конверсии и разоружения, Информационно-консалтинговой компании "DEFENSE EXPRESS", военные эксперты и др.









По словам Секретаря СНБО Украины, уровень финансирования сектора безопасности и обороны Украины за последние пять лет увеличился в 19,5 раза. "Эти средства необходимо использовать с максимальной эффективностью, а также создать условия для привлечения инвестиционных и инновационных ресурсов в нашу оборонную промышленность", - сказал он.









Во время заседания круглого стола речь шла о проведении реструктуризации государственных предприятий, оптимизации их производственных мощностей, создании вертикально-интегрированных структур с производственными сегментами на корпоративной основе, и о построении современной системы управления оборонно-промышленным комплексом.



В этом контексте А. Турчинов подчеркнул, что реформирование оборонно-промышленного комплекса является одним из приоритетов СНБО Украины.



"Реформирование оборонно-промышленного комплекса Украины происходит быстрыми темпами, в этом направлении сделано уже достаточно много шагов - это и последовательный переход на стандарты НАТО во время разработки и изготовления нового оружия и военной техники, повышение объемов производства и качества продукции, либерализация внешнеэкономической деятельности, внедрение прямых контрактов для силовых министерств по закупке оружия за рубежом и т.д. ", - сказал Секретарь СНБО Украины.



Однако, по словам Турчинова, чрезмерная секретность и низкий уровень конкурентности при выполнении государственного оборонного заказа негативно влияют на процесс закупки оборонной продукции. "Закупка продукции, работ и услуг, составляющих государственную тайну, осуществляется в большинстве случаев без применения конкурентных процедур с соответствующими последствиями - отсутствием возможности качественного отбора исполнителей государственного оборонного заказа", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что это приводит к субъективной оценке результатов проведенных процедур, увеличивает коррупционные риски и бюджетные расходы.

"Ограниченность доступа к информации о мерах, которые планируются по государственному оборонному заказу, - это отсутствие полноценной конкурентной среды", - добавил он.

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Кроме того, по словам Турчинова, в связи с "закрытостью" государственного оборонного заказа в этой сфере практически отсутствует общественный контроль, "эффективная деятельность которого может быть обеспечена только через свободный доступ к соответствующей информации".

"Эти и другие проблемы не позволяют полноценно реализовывать потенциал государственного оборонного заказа для обеспечения потребностей обороноспособности государства", - отметил Секретарь СНБО Украины, добавив, что, безусловно, есть информация, разглашение которой может нанести ущерб национальной безопасности Украины. "Однако, ограничения, касающиеся вопросов государственной тайны, должны быть обоснованы", - отметил он.



Во время обсуждения с экспертами были заслушаны предложения по решению проблемных вопросов реформирования ОПК и совершенствования государственного оборонного заказа.

"Сегодня мы услышали много конструктивных мнений, которые будут проанализированы и использованы при определении путей реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины, повышения уровня прозрачности государственного оборонного заказа, что должно воплотиться в дальнейшем в соответствующие законы и другие нормативно-правовые акты", - подытожил секретарь СНБО Украины.