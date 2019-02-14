Группа наркоторговцев пыталась дать взятку 3,5 тысячи грн работнику полиции в Черкасской области, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщили пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Уманской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Уманского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области и Черкасского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержан житель г. Умань, который предложил и пытался предоставить работнику полиции неправомерную выгоду в размере 3 тыс 500 грн за непринятие предусмотренных законодательством мероприятий по проведению ряда следственных действий, направленных на документирование и пресечение незаконной деятельности местных жителей в сфере незаконного оборота психотропных веществ на территории Уманского района.

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Следствием установлено, что указанный человек совместно с другими наркоторговцами наладил изготовление и сбыт психотропного вещества (амфетамина) и осуществлял контроль за незаконнимий оборотом наркотических веществ на Уманщине.

Во время проведения обысков в уголовном производстве, зарегистрированном по факту незаконного сбыта наркотических средств на территории Уманского региона, правоохранителями выявлено и изъято значительную сумму денежных средств в разной валюте, в том числе 218 тыс. долл США, полученных от незаконной деятельности, 19 мобильных телефонов, 10 банковских карточек, огнестрельное оружие, автомобиль и особенно небезпечнни наркотические средства и психотропные вещества.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно во время попытки предоставить работнику полиции денежные средства, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия. Также задержаны еще 3-х наркоторговцев, от его имени осуществляли незаконный сбыт наркотических средств.

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Кроме того, во время следственных и розыскных действий обнаружено и задержан злоумышленник, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, который находился в розыске.

По данному факту зарегистрировано уголовные производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Сейчас проверяется информация о причастности к уголовным преступлением других соучастников преступления.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия, в частности сообщение о подозрении, а также избрании подозреваемому меры пресечения.

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